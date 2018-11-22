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Balıkesir’de 39 Afgan kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde metruk bir binada, Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı.

Balıkesir’de 39 Afgan kaçak yakalandı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde metruk bir binada, Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu öne sürülen aynı ülke vatandaşı 2 kişi de gözaltına alındı.
Bandırma- Bursa karayolunun Yeniyenice Mahallesi mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphe üzerine dere kenarındaki metruk bir binayı kontrol etti. Binada 15'i erkek, 14'ü kadın ve 10'u çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı. Aynı ülke vatandaşı olan İ.Z. ve H.M. de organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kaçakların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Çanakkale üzerinden deniz yolu ile Yunanistan’a gitmek istedikleri değerlendirilen kaçakların yanlarında çok sayıda can yeleği bulundu. Kaçakların metruk binada ise 1 gece konakladıkları bildirildi.

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