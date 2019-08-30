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Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 00:14 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tuzla mevkisindeki zeytinlikte bir grup göçmeni fark etti.

Harekete geçen ekipler, biri Fas, 12'si Pakistan ve 26'sı Afganistan uyruklu erkek göçmenleri yakaladı.

Cunda Adası'ndaki İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne götürülen göçmenler, Ayvalık Devlet Hastanesindeki kontrollerinin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
39 göçmen Ayvalık Balıkesir

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