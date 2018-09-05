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Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.

Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktı

Muzaffer KARAKOYUN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.
Kepsut’ta akşam saat 19.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı ilçede maddi hasara yol açtı. Dolu yağışı nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezinde bulunan Çınarlatı Camii’nin minaresi yıkıldı. Dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı araçların camları kırıldı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının dalları koparken, bazı kırsal mahallelerde tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi.
Kepsut ilçe kaymakamlığı, dolu yağışı nedeniyle oluşan zararın tespiti için çalışmalara başladı.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktıBalıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktıBalıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktıBalıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktı

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