HABER

Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.

Muzaffer KARAKOYUN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.

Kepsut’ta akşam saat 19.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı ilçede maddi hasara yol açtı. Dolu yağışı nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezinde bulunan Çınarlatı Camii’nin minaresi yıkıldı. Dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı araçların camları kırıldı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının dalları koparken, bazı kırsal mahallelerde tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi.

Kepsut ilçe kaymakamlığı, dolu yağışı nedeniyle oluşan zararın tespiti için çalışmalara başladı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar varKaraman’da korkunç kaza! Yaralılar var
Eskişehir'de sulama kanalında ceset bulunduEskişehir'de sulama kanalında ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Kahramanmaraş'ta tamir etmek için girdiği taş kırma makinesinde sıkışan usta feci şekilde öldü!

Kahramanmaraş'ta tamir etmek için girdiği taş kırma makinesinde sıkışan usta feci şekilde öldü!

Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar var

Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar var

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.