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Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 20:00 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisindeki bir otobüste düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Araçta yapılan kontrolde, 33 Suriye, 4 Afganistan ve 3 Somali uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Yunanistan'ın Midilli adasına geçme hazırlığı yaptığı belirtildi.

Bu arada organizatör olduğu belirlenen M.A'yı yakalama çalışması başlatıldı.

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40 göçmen Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

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