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Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan kargo aracı görünümündeki kamyonla düzensiz göçmenlerin taşınacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, Ayvalık içesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirilmesi planlanan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu 34 FVP 11 plakalı kamyonu, Gelindere mevkisinde durdurdu.

Kamyonun kasasında 10'u çocuk, 6'sı kadın 40 Afganistanlı ile bir Kırgızistan uyruklu bulunduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Araçtaki aramada 28 can yeleği ele geçirildi.

Kamyonu kullanan ve organizatör olduğu iddia edilen İ.S. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir göçmen Havran

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