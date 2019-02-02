Balıkesir’de 41 mülteci yakalandı

Yunanistan’a kaçmak için İstanbul’dan yola çıkan 41 mülteci Balıkesir’in Havran ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’a göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbari bilgi elde edilmesi üzerine Balıkesir-Edremit yolu üzerinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte saat 03.00 sıralarında Havran Gelinderesi 1 mevkiinde bir kamyon durduruldu. Yapılan kontrolde aracın arka kasasında 24 erkek, 6 kadın, 10 çocuk Afganistan uyruklu ve 1 erkek Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 41 mülteci yakalandı. Kamyon üzerinde bir kargo firmasına ait giydirme yapıldığı görüldü. Organizatör İ.S. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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