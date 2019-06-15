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Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye hazırlanan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi'nde bir siteye ulaşım sağlanan yolda yabancı uyruklular olduğunu tespit etti.

Küçükköy Jandarma Karakoluna getirilen Afganistan uyruklu 11'i kadın, 18'i çocuk 44 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayıncı uyrukluların yurt dışına çıkışını organize ettiği öne sürülen N.R. ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

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