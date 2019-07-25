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Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Şeytansofrası mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı 1 kilometre sonra terk edilmiş halde buldu.

Araçta bulunan 10'u çocuk, 13'ü kadın olmak üzere toplam 44 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, organizatörlük yaptığı belirlenen S.Ö'yü yakalama çalışması başlattı.

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Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen yakalandı

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