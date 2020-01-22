HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Küçükköy Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, burada Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında olan grubun geçişini organize ettiği öne sürülen Ş.A. gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, gıda, tıbbi malzeme ve giyecek yardımı yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
‘Rafet Efendi’ ve çetesi 7 yıla kadar hapisle yargılanacak‘Rafet Efendi’ ve çetesi 7 yıla kadar hapisle yargılanacak
HSK: Görevdeki hakim ve savcılarla ilgili ihbarlar inceleniyorHSK: Görevdeki hakim ve savcılarla ilgili ihbarlar inceleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 organizatör zanlısı 44 düzensiz göçmen Ayvalık Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Bitlis’te terör örgütüne ait 3 odalı sığınak tespit edildi

3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Korku dolu anlar! Kürsüde kalp krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu 

Erdoğan’dan 'Toprak Dede' için taziye telefonu

Sinop’ta 200 bin liralık enerji nakil kablosu çalan zanlılara suçüstü

200 bin liralık vurgun yaparken suçüstü yakalandılar!

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.