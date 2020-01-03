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  4. Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye nöbeti sırasında bir lastik botla Midilli Adası yönünde seyreden düzensiz göçmenleri fark etti. Harekete geçen ekipler, botu Güneş Adası açıklarında durdurdu.

Bottaki 21'i çocuk, 11'i kadın 45 Afganistan uyrukluyu yakalayan ekipler, işlem başlatılan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık düzensiz göçmen

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