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Balıkesir'de 45 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 45 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı.

Balıkesir'de 45 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 45 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma bölgeye düzenlediği operasyonla yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 18'i çocuk, 14'ü kadın Suriye uyruklu 45 kaçak göçmen ile organizatör İ.E.'yi yakaladı.
Kaçak göçmenler ile İ.E.'nin Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

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Balıkesir'de 45 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandıBalıkesir'de 45 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandıBalıkesir'de 45 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı

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