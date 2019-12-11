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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:54 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: - "Şu an için hastanelerimize 18 kişi başvurdu. Herhangi ciddi bir durum söz konusu değil"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 18 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı vatandaşların panik yaşadığını söyledi.

Kendilerine intikal eden ciddi bir durumun olmadığını belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an için hastanelerimize 18 kişi başvurdu. Herhangi ciddi bir durum söz konusu değil. Deprem anında oluşan panikten dolayı bazı vatandaşlarımız bayılmış. Bazıları ise evden dışarıya çıkma esnasında dolap kapağı gibi yerlere kafasını çarpmış. Hepsi ayakta tedavi oldu. Çok şükür ciddi bir durum yok."

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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki depremBalıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem
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