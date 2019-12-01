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Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 21:34 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çıplak Adası açıklarından Midilli Adası istikametine giden bir lastik botu fark etti.

Harekete geçen ekipler, bottaki 19 Filistin, 10 Kongo, 5 Suriye, 5 Somali, 4 Sierra Leone, 3 Kuveyt, 1 Gabon ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gıda yardımı yapılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
48 düzensiz göçmen Ayvalık Balıkesir

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