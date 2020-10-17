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Balıkesir’de 5 uyuşturucu taciri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezinde yaptıkları 5 ayrı çalışmada 5 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 5 ayrı çalışmada; 5 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda; 1,39 gram esrar, 312 adet sentetik ecza hap, 1,96 gram metamfetamin ve 0,51 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.Yakalanan şüpheli şahıslar ile ilgili adli ve idari işlem yapıldı.

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezinde yaptıkları 5 ayrı çalışmada 5 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 5 ayrı çalışmada; 5 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda; 1,39 gram esrar, 312 adet sentetik ecza hap, 1,96 gram metamfetamin ve 0,51 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıslar ile ilgili adli ve idari işlem yapıldı.

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