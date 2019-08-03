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Balıkesir'de 51 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.  Edremit Körfezi'nden yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvalık ilçesi Güneş Adası batısında lastik botta kaçak göçmen grubu olduğu bilgisini aldı.

Balıkesir'de 51 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edremit Körfezi'nden yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvalık ilçesi Güneş Adası batısında lastik botta kaçak göçmen grubu olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, 16'sı çocuk, 10'u kadın olmak üzere toplam 51 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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