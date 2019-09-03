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Balıkesir'de 57 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 00:01 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 57 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Cunda Adası Ortunç koyu ile Gömeç'in Keremköy mahallelerinde devriye ve takip faaliyetleri sonucu yabancı uyruklu grupları tespit etti.

Kadınlar ve çocukların da bulunduğu 44 Afganistan, 4 Özbekistan, 2 Gine, Cezayir, Pakistan, Sudan, Fas, Senegal, Türkmenistan ve Gürcistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Ayrıca, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla S.M gözaltına alındı.

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Balıkesir düzensiz göçmen yakalandı

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