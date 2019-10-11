Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi ile Cunda Adası Ortunç mevkisinde bir grubu fark eden sahil güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 Afganistan ve 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edremit'in Zeytinli Mahallesi Altınkum yolu üzerinde park halindeki bir araçta 41 Afganistan uyruklu göçmen tespit edildi.

Şüpheli T.D, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

