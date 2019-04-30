Balıkesir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17'si Irak, 14'ü Suriye, 9'u Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 13'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Somali ve ikisi Mali uyruklu düzensiz göçmenler, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi.

Yiyecek, içecek, giysi ve ilaç gibi insani yardımların yapıldığı göçmenlerin, yasal işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

