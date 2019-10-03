Balıkesir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çıplak Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 Afgan göçmen yakalandı.
Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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