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Balıkesir'de 60 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Sındırgı ilçesinde bir ilkokul ve ortaokulda yüzlerinde yanma ve kaşıntı yakınmaları olan öğrencilere çevredeki hastanelerde müdahale edildi - İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: - "Büyük ihtimalle sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ciddi bir durumu yok, kimse endişelenmesin"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir okuldaki 60 öğrenci, yüzlerinde kaşıntı ve yanma şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü.

İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden bazılarının yüzlerinde, özellikle ağız çevresinde kaşıntı ve yanma şikayetleri başlayınca durum, idare tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.

Çevredeki hastanelere götürülen 60 öğrenciye ayakta müdahale edildi. Çocukların aileleri de hastaneye geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin şikayeti üzerine okula sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi.

Olayın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirten Yıldız, "Okuldaki su, deterjan ve yemeklerden incelemek üzere örnekler alındı. Büyük ihtimalle sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ciddi bir durumu yok, kimse endişelenmesin." diye konuştu.

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Balıkesir Sındırgı

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