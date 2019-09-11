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Balıkesir'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 00:34 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükköy Mahallesi sahil ve Tek Ev bölgesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yabancı uyruklu iki grubu fark etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 52 Suriye, 9 Kongo, bir Orta Afrika ve bir Gine uyruklu 63 düzensiz göçmeni gözlem altına alarak haklarında yasal işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla A.O, U.O. ve A.M.E. ekiplerce gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
25 suriyeli göçmen Ayvalık Balıkesir

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