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Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde yakalanan düzensiz göçmenlerden 34'ünün yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine, Şeytan Sofrası yolunda seyreden kapalı kasalı kamyonetin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İkazı dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, kovalamacanın ardından Murat Reis mevkisinde durduruldu.

Aracın kasasını açan ekipler, 11'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 34 kişi bulunduğunu belirledi.

Kamyonetten inip yaya olarak kaçmaya çalışan ve yabancı uyrukluların kaçışını organize ettiği iddia edilen M.K. ise gözaltına alındı.

Ekipler, Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde saklanan 23'ü Suriye, 5'i Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ikisi Filistin ve biri Tanzanya uyruklu 31 düzensiz göçmeni de yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Yakalanan 65 düzensiz göçmenin yasal işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

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