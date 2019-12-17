HABER

Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 07:56 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajı açıklarında iki lastik botun Midilli Adası istikametine seyrettiğini fark etti.

Harekete geçen ekipler, botlardaki 18 Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 15 Afganistan, 4 Orta Afrika Cumhuriyeti, 3 Senegal, 2 Mali, 1 Somali, 1 Angola ve 1 İran uyruklu olmak üzere 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu arada Ayvalık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Küçükköy Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda 16 Filistin, 3 Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 1 Somali uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Gıda, tıbbı malzeme ve giyecek yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
Kadına yönelik şiddetle mücadelede uzlaştırma komisyonu engeliKadına yönelik şiddetle mücadelede uzlaştırma komisyonu engeli
Şehirleri esir aldı!Şehirleri esir aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
45 düzensiz göçmen Ayvalık Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul, Ankara, Ağrı, Erzurum ve Edirne sis etkili oluyor!

Şehirleri esir aldı!

ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında silahlı saldırı!

Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında silahlı saldırı!

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

Ankara'da ele geçirildi! 'Düşük hapı' adı altında satacaklardı!

'Düşük hapı' adı altında satacaklardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.