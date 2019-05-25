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Balıkesir'de 66 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 66 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde düzensiz göçmenleri tespit etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 66 Afganistan uyruklu göçmeni yakalayarak Küçükköy Jandarma Karakolu'na götürdü.

Karakolda kıyafet verilen ve karınları doyurulan düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

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Balıkesir düzensiz göçmen

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