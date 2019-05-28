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Balıkesir’de 7 FETÖ’cü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis FETÖ operasyonlarına devam ediyor.

Balıkesir’de polis FETÖ operasyonlarına devam ediyor. FETÖ operasyonlarında haklarında yakalama ve arama kararı bulunanlarla birlikte ilk kez adliyeye sevk edilen toplam 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Gediz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Balıkesir merkezde, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranmakta olan By lock kullanıcısı 1 şüpheli Manisa ilinde, Hakkında Mersin Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Ayvalık ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Hakkında Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay Balıkesir il merkezinde yakalanarak işlemleri akabinde Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen; 9’u kara kuvvetleri, 1’i jandarma, 1’i hava kuvvetleri komutanlıklarında 8 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen ve 1 ihraç uzman jandarma olmak üzere toplam 11 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; 21.05.2019 günü Balıkesir merkezli Ankara, Kütahya, Burdur, Trabzon, Çankırı, İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanmıştı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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