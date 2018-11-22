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Balıkesir'de 70 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ve Bandırma'da yaptıkları operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 70 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Balıkesir'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ve Bandırma'da yaptıkları operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 70 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Bandırma ve Ayvalık’ta 70 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Ayvalık Altınova Mahallesi Madra Çayı mevkiinde; 14'ü çocuk, 8'i kadın, 9'u erkek toplam 31 Afganistan uyruklu kaçak ile organizatör A.M.'yi yakaladı.
Ekipler, Bandırma Yeniyenice Mahallesi Bursa-Bandırma Devlet Karayolu kenarında bulunan metruk binada ise; 10'u çocuk, 15'i erkek ve 14'ü kadın olmak üzere toplam 39 Afganistan uyruklu kaçak ile organizatörler İ.Z. ve H.M.'yi yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak, organizatör ve kaçak göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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