Balıkesir'de 76 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Keremköy Mahallesi'nde devriye nöbeti sırasında zeytinlik alanda kalabalık bir grup olduğunu fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 Afganistan, 39 Pakistan, 1 Fas, 5 Irak ve 2 Bangladeş uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

