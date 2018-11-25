HABER

Balıkesir'de 8 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de 8 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hotaşlar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını belirlenen F.A.'ya ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda; 8 bin 769 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 23 tabanca fişeği, ruhsatsız 2 av tüfeği, 90 av tüfeği fişeği ve 1 hançer ele geçirildi. F.A., gözaltına alınırken, jandarmada sorgulandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!
Hurdacıdan çaldığı aküleri, aynı hurdacıya satan hırsız yakalandıHurdacıdan çaldığı aküleri, aynı hurdacıya satan hırsız yakalandı
Pencereden atlayan yerleşik Rus yaşamını yitirdiPencereden atlayan yerleşik Rus yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.