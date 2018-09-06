HABER

Balıkesir'de 9 Afganistanlı kaçak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 03:44 | Son Güncelleme

Organizatör olduğu değerlendirilen İran uyruklu kişi gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 9 kaçak yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tuzla mevkisinde devriye gezerken zeytinlikte bir grubun gizlendiğini fark etti.

Söz konuyu yeri inceleyen ekipler, 9 Afganistanlıyı ve bu gruba organizatörlük yaptığı iddia edilen 1 İran uyruklu kişiyi yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çanakkale'deki Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'deSon dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de
İstanbul'da yağmur etkili oluyorİstanbul'da yağmur etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir düzensiz göçmen

En Çok Okunan Haberler

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ebru Polat, Mert Fırat'a sert çıktı

Ebru Polat, Mert Fırat'a sert çıktı

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi

2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi

Bartın’da bir imam, 'dini duyguları istismar'dan gözaltına alındı

Bartın’da bir imam, 'dini duyguları istismar'dan gözaltına alındı

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.