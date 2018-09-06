Balıkesir'de 9 Afganistanlı kaçak yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 9 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tuzla mevkisinde devriye gezerken zeytinlikte bir grubun gizlendiğini fark etti.
Söz konuyu yeri inceleyen ekipler, 9 Afganistanlıyı ve bu gruba organizatörlük yaptığı iddia edilen 1 İran uyruklu kişiyi yakaladı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çanakkale'deki Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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