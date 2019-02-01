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Balıkesir'de 9 hırsızlık olayına 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 9 hırsızlık olayının şüphelileri oldukları tespit edilen 17 kişi, gözaltına alındı.

Balıkesir'de 9 hırsızlık olayına 17 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 9 hırsızlık olayının şüphelileri oldukları tespit edilen 17 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir ay içerisinde Ayvalık, Balya, Burhaniye, Kepsut ve Susurluk ilçelerindeki ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ve verilen eşkâller üzerinden 9 hırsızlık olayının şüphelilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler B.D.A., B.K., C.B., K.M., A.M., G.K., Y.A., R.A., F.K., M.G., A.U., R.P., A.İ., İ.D., T.C., S.Ç. ve Ç.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan eşya ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de 9 hırsızlık olayına 17 gözaltıBalıkesir'de 9 hırsızlık olayına 17 gözaltı

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