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Balıkesir'de 90 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 08:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR'nin Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 90 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'nin Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 90 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edremit Körfezinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içinde 35'i çocuk, 25'i kadın ve 30'u erkek olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen yakaladı. 49'u Afganistan, 24'ü Kongo, 7'si Orta Afrika, 9'u Senegal ve 1'i Gine uyruklu olan toplam 90 kaçak, Sahil Güvenlik botuyla Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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