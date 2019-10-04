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Balıkesir'de 995 astsubay adayı yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Balıkesir'daki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan 995 astsubay adayı öğrenci ant içti - MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: - "Her zaman için Türk devletinin emrinde, Türk devletine bağlı, Türk milletini var etmek için mücadele edeceksiniz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın"

BALIKESİR (AA) - Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, intibak eğitimlerini bitiren 995 astsubay adayı, yapılan törenle yemin etti.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel yetiştirme adına kısa sürede önemli rolleri yerine getirdiğini söyledi.

Tarih boyunca Türklerin ordusu ve milletiyle bütünleştiğini söyleyen Afyoncu, "Türk tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 15 Temmuz kalkışması sonrası kurulan MSÜ, 3 yılda 17 bin 500 öğrenciye ulaşmış, TSK'nin subay, astsubay ve kurmay subay ihtiyacını karşılayan önemli bir müessese haline gelmiştir. Mezun ettiğimiz gençlerin sayısı arttıkça bizim gururumuz da her geçen gün artmaktadır." diye konuştu.

Astsubay adaylarına seslenen Afyoncu, şunları kaydetti:

"Biz, sizlerden iyi bir eğitim almanız için çok çalışmanızı istiyoruz ama en önemli isteğimiz şu, Türk milletinin değerlerine bağlı olacaksınız. Bu millete ve Türk devletine bağlı olacaksınız, başka hiçbir yere değil. Türkler, devletsiz yaşamayan bir millettir. Devletleri olmayan Türkler, asimile olmuş gitmişlerdir. O yüzden tarih içerisinde Türk devleti, kutsal bir baba olarak kabul edilmiştir. Devlet, bizim koruyucumuzdur. Her zaman için Türk devletinin emrinde, Türk devletine bağlı, Türk milletini var etmek için mücadele edeceksiniz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın."

Okul Komutanı Topçu Albay Yüksel Kolcu da 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin bu ihanetin hemen ardından hem sınırları içinde hem de Suriye ve Irak'ta çok başarılı operasyonlar icra ettiğini, bu operasyonlarda görev alan okul personeli ve mezunlarının göğüslerini kabarttığını ifade etti.

Astsubay adaylarının ant içtiği törende, geçit resmi yapıldı.

Törenin ardından astsubay adayları, farklı kentlerden gelen aileleri ve yakınlarıyla kucaklaşıp hasret giderdi.

Törene, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Okul Komutanı Topçu Albay Yüksel Kolcu, Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral Sebahattin Kılınç ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

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