HABER

Balıkesir'de Abdullah Cömert davası yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 00:00 | Son Güncelleme

HATAY'daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert ile ilgili açılan davada hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan polis memuru A.K.'nin yeniden yargılanmasına başlandı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- HATAY'daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert ile ilgili açılan davada hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan polis memuru A.K.'nin yeniden yargılanmasına başlandı.

Balıkesir'de görülen davada polis memuru A.K.''ye verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Sanık polis memurunun da Balıkesir'de yeniden yargılanmasına başlandı. Tutuksuz olarak yargılanan A.K., Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıktı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile birlikte adliyeye gelen Abdullah Cömet'in annesi Hatice Cömert, ablası Meryem ve abisi Adnan Cömert, davanın Balıkesir’de görülmesine tepki gösterdi. Adalet için 16 saat yol geldiğini söyleyen anne Hatice Cömert, "Adalet için geliyorum. Abdullah için geliyorum. Benim oğlum Antakya'da öldü, ama olayı Balıkesir'e sürüklendi. Adalet istiyorum" dedi.

Abdullah Cömert'in abisi Adnan Cömert ise, "Bu ülkede adalet yok görüyorsunuz. Kasten adam öldürüyor, sırtından vuruyor. Ama bugün burada adalet çıkmadı. Türkiye'de adalet yok. Adalete güvenin az olduğu bir ülkede artık diyecek bir şey yok" diye konuştu.

DAVA 19 KASIM’A ERTELENDİ

Dava 19 Kasım'a ertelenirken, duruşma çıkışı açıklamalarda bulunan Cömert’in avukatı Hatice Can, bu tür davaların cezasızlığa karşı mücadeleye dönüştüğünü söyledi. Can şöyle konuştu:

“Bugün de esasa uygun görüş okundu. Yargıtay önceki kararı bozmuştu. Bize de son sözler için süre verildi. Muhtemelen önümüzdeki celse bize son sözleri söylemek için süre verildi. Önümüzdeki celsede karar çıkar diye düşünüyoruz."

Duruşma öncesi ve sonrasında Balıkesir Adliyesi önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

PARTNERŞans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...Şans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!
Biga'da altyapı çalışmalarının tanıtımı yapıldıBiga'da altyapı çalışmalarının tanıtımı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.