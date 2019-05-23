Balıkesir’de Adnan Oktar operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polisin Balıkesir geneli yaptığı operasyonlarda 4 kişi yakalanırken, çok sayıda Adnan Oktar kitabı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ö.T. isimli şüphelinin dijital materyal incelemesi neticesinde telefonunda kayıtlı olan bazı isimlerin önünde "Adnani", "A9" gibi kodlamalar yazıldığı tespit edilmesi üzerine haklarında adli işlem bulunmayan Balıkesir merkez de D.S, Bandırma ilçesinde S.M ve R.K ve M.P. Edremit ilçesinde 1 kişi olmak üzere 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapılırken, şüphelilerin tamamı yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda Adnan Oktar kitabı ele geçirildi.

