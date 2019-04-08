Balıkesir'de AK Parti'li başkanlar mazbatalarını aldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Hasan Avcı mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, merkez Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve merkez Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı mazbatalarını aldı. Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen mazbata töreninde, ilçe belediyelerinin meclis üyelerine de mazbataları verildi. Törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, meclis üyeleri ve her iki partinin yöneticileri katıldı. Törende ilk olarak Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, daha sonra ise Karesi Belediye Başkanı Dinçer Okran ve AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Son olarak ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a mazbatası, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ve MHP İl Başkanı Orhan Dereli tarafından verildi.

'PARTİ ROZETİMİZİ ÇIKARTACAGIZ'

Törene eşi Mehtap Yılmaz ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, mazbatasını aldıktan sonra ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve meclis üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, "8 Nisan itibarıyla, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığımız Altıeylül, Karesi ve Büyükşehir Belediyeleri olarak mazbatalarımızı aldık. Kazanan Balıkesir olmuştur. Bu saatten sonra parti rozetlerimizi çıkartıp tüm ilçelerimizle beraber hizmet etmeye başlayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.