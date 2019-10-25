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Balıkesir'de aranan 2 hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Balıkesir'de aranan 2 hükümlü yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine birçok suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.A. ile "cezaevine yasak eşya sokmak, uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 8 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan A.Ç'nin Erdek'te bulunduğu bilgisini aldı.

A.Ç. ve A.A'nın adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, A.Ç'nin kimliğini kontrol ettiğinde M.S. adına sahte kimlik kullandığını tespit etti.

Daha sonra bu kimliği kontrol eden ekipler, M.S'nin başka bir şehirde yaşadığını, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

A.A. ve A.Ç'nin adreslerinde arama yapan ekipler, bir tabanca, 25 fişek, 10 gram uyuşturucu madde, 3 cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirdi.

A.A. ve A.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

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