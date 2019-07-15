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Balıkesir'de aranan 47 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanırken, 31 araç trafıkten men edildi.

Balıkesir'de aranan 47 kişi yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanırken, 31 araç trafıkten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığı için başlatılan uygulama kapsamında il genelinde 83 yol kontrol ve arama noktası oluşturuldu. 3 bin 19 aracın denetlendiği uygulamada 109 araç sahibine 46 bin 256 TL idari para cezası kesilirken , 31 araç trafikten men edildi ve ayrıca arama kaydı bulunan 1 araç ele geçirildi.
Öte yandan 458 umuma açık eğlence yeri, 18 gar-istasyon-iskele ile 173 park-bahçe ve metruk bina denetlendi, 10 bin 930 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 47 kişi yakalanırken, 13 kişi hakkında ise 5 bin 669 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca umuma açık 3 eğlence yerine yapılan işlemlerde ise 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile 3 bin 609 mermi ve fişek, 20 gram bonzai, 3 adet kulak küpesiz büyükbaş havyan, 80 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan ve 309 litre kaçak haşere ilacı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de aranan 47 kişi yakalandıBalıkesir'de aranan 47 kişi yakalandıBalıkesir'de aranan 47 kişi yakalandıBalıkesir'de aranan 47 kişi yakalandı

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