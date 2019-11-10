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Balıkesir’de aranan 56 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de polis ve jandarmanın düzenlediği huzur operasyonunda haklarında arama kararı olan 56 kişi yakalandı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de polis ve jandarmanın düzenlediği huzur operasyonunda haklarında arama kararı olan 56 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığını sağlamak; asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacında olan şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. İl merkezi ve 20 ilçede gerçekleştirilen uygulamalara asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık organize, mali şube ve özel harekat birimleri de destek verdi. 342 ekip halinde bin 73 jandarma ve polisin katıldığı uygulamada, 22 bin 833 kişi sorgulandı, 5 bin 231 aracın sorgusu yapıldı. Haklarında çeşitli suçlamalardan arama kararı olan 56 kişi gözaltına alındı. 276 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 70 araç trafikten men edildi. Uygulamada 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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