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Balıkesir'de artçı depremler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesi, dün gece meydana gelen Richter ölçeğine göre sırasıyla 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN- Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Altıeylül ilçesi, dün gece meydana gelen Richter ölçeğine göre sırasıyla 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu depremlerin ardından, bugün saat 10.00'a kadar bölgede 72 artçı sarsıntı kaydedildi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, depremin yıkıma yol açmadığını belirterek, korkuya kapılan yaklaşık 20 kişinin hastanelere başvurduğunu söyledi.
​Balıkesir merkez Altıeylül ilçesi, dün saat 23.14’te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Paniğe neden olan deprem nedeniyle kentte vatandaşlar sokaklara çıktı. Bölge, bu kez saat 23.24'te 4.3, saat 23.46'da ise 4.0 büyüklüğünde iki depremle daha sallandı.
Balıkesir kent merkeziyle Aytıeylül ve Bigadiç ve Savaştepe ilçelerinde bazı vatandaşlar ateş yakıp ısınarak dışarıda bekledi. Saat 02.00'den sonra ile kentte hayat normale dönmeye başladı. Havanın da iyice soğumasıyla sokaklar boşalmaya başladı. Korku yüzünden evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar ise sokaklarda sabahladı.
Deprem nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Çocuk Köyü' adlı işletmeye sığınan vatandaşlara gece yarısı çay ve çorba ikramında bulundu.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, depremin yıkım veya hasara yol açmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Balıkesir'de merkez üssü Altıeylül ilçemiz olan bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım ve hasar söz konusu değildir. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor. Balıkesir'de 20'ye yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Deprem nedeniyle şu an için hastanelerimizde herhangi bir vatandaşımız mevcut değildir. Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tüp ekiplerimizle çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. Tüm hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileriz."
BÖLGE BEŞİK GİBİ
Bu arada, bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün meydana gelen depremlerin ardından bugün saat 10.00 kadar, büyüklükleri 09. ile 2.3 büyüklüğünde değişen 72 artçı deprem meydana geldi.

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