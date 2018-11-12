Balıkesir'de asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 267. Sokak'taki inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna, henüz kimliği belirlenemeyen kadın dengesini kaybederek, düştü.

Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi ve itfaiye ekipleri geldi.

Ağır yaralanan kadın, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

