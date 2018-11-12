HABER

Balıkesir'de asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 01:44 | Son Güncelleme

Balıkesir'de asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 267. Sokak'taki inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna, henüz kimliği belirlenemeyen kadın dengesini kaybederek, düştü.

Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi ve itfaiye ekipleri geldi.

Ağır yaralanan kadın, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Dostları Cemal Kaşıkçı'yı andıDostları Cemal Kaşıkçı'yı andı
Samsun'da taşkın riski olan 'dere' korkuttuSamsun'da taşkın riski olan 'dere' korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asansör Balıkesir Edremit

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'e hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Atatürk'e hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.