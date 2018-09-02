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Balıkesir'de aşkına yanıt alamayan Afgan genç intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de yaşayan Afgan Şahin Alizade (21), sosyal medyada tanıştığı Afgan Dürdane M.'nin (23) arkadaşlık teklifini reddetmesi üzerine yapay gölete atlayarak intihar etti.

Balıkesir'de aşkına yanıt alamayan Afgan genç intihar etti

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de yaşayan Afgan Şahin Alizade (21), sosyal medyada tanıştığı Afgan Dürdane M.'nin (23) arkadaşlık teklifini reddetmesi üzerine yapay gölete atlayarak intihar etti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin dinlenme ve mesire alanı olarak yaptırdığı Avlu Balıkesir’de yaşandı. Şahin Alizade, sosyal medyadan tanışıp buluştuğu kendi ülkesinin vatandaşı Dürdane M.’ye arkadaşlık teklifi etti. Genç kızdan olumsuz yanıt alan Şahin Alizade, bir anda Avlu Blaıkesir dinlenme alanının içinden geçen 2 metre derinliğindeki gölete atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları tarafından göletten çıkarılan Şahin Alizade’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Alizade’nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Alizade’nin teklifini ret eden ve gözleri önünde ölümüne tanık olan Dürdane M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de aşkına yanıt alamayan Afgan genç intihar ettiBalıkesir'de aşkına yanıt alamayan Afgan genç intihar ettiBalıkesir'de aşkına yanıt alamayan Afgan genç intihar ettiBalıkesir'de aşkına yanıt alamayan Afgan genç intihar etti

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