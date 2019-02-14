HABER

Balıkesir'de Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 22:02 | Son Güncelleme

Balıkesir'de Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı açıldı

BALIKESİR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Balıkesir'in Edremit ilçesini ikinci ziyaretinde kaldığı, kültür merkezine dönüştürülen bina ile Ata Kavşağı törenle açıldı.

Yaklaşık bir yılda restorasyonu tamamlanan Atatürk Kültür Evi, heykeltıraş Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan Atatürk heykeli ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Edremitlilerin orduya hediye ettiği uçağı simgeleyen rölyeflerin yer aldığı Ata Kavşağı hizmete girdi.

İlçe sakinlerinin bağışladığı mobilya ve malzemelerle iç tefrişatı yapılan tarihi binada Atatürk'ün kullandığı çarşaf da camekan içinde sergileniyor.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini prensip edindiğini belirterek, "Kuvayımilliye'nin sembolü, ata şehri Edremit, sevdasını kucaklamalı, Ata'sıyla buluşmalı.' diyorduk. Yıllardır yanmış, yıkılmış, harabe halinde duran ancak Ata'dan hatıralar bırakan evi Edremit Belediyesi olarak satın aldık. 'Edremit, Ata'sının hatıralarına kavuşacak.' dedik. Yaşadığım, hayatımı adadığım kentin, sevdalı olduğum Edremit'in bugün Ata'sıyla buluştuğu gündür." diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de kavşaklar, yollar, caddeler, sokaklar ya da şehirlerin her zaman ihtiyacı gidermediğini, bazen oralara verilen isimler, dikilen anıtlar ve heykellerin kentin, şehrin ve toplumun değerlerini yansıttığını söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var 20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Balıkesir Edremit

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.