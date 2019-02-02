Balıkesir'de Barış Manço anısına konser

BALIKESİR (AA) - Barış Manço, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.
İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Konserde sahne alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü bünyesindeki genç sanatçılar, Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdi.
Televizyon ses yarışmasının finalistlerinden Dicle İriz de genç sanatçılara eşlik etti.
AK Parti Ayvalık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı, konser sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bana göre gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerinden biri olan Barış Manço'yu büyük bir özlemle andık. O, kalbimizde her zaman yaşayacaktır." dedi.
Konsere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Cemil Kızıltaş, AK Parti Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
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