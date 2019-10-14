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Balıkesir’de bayrak hayrında Barış Pınarı Harekatı için dua yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, ipek bayrak yaptıran köylü gençler, bayrak hayrı düzenledi.

Balıkesir’de bayrak hayrında Barış Pınarı Harekatı için dua yapıldı

Burhaniye ilçesinde, ipek bayrak yaptıran köylü gençler, bayrak hayrı düzenledi. Hayırda, Barış Pınarı Harekatına katılan askerle için de dua edildi ve pilav ikramı yapıldı.
İlce merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı mahallesindeki hayırda bayraklar tekbirler işleğinde çekilirken, camide de mevlit okundu ve dua yapıldı. Kızıklılı gençler, düğünlerde çekmek için Bursa’da ipek bayrak yaptırdı. Bayrak için hayır tertip edilirken, kadınların hazırladığı etli pilav ve ayran yüzlerce vatandaşa ikram edildi. Öğle namazı öncesi mahalle camiinde mevlit okunurken, İmam Sami Dinçer de, Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimiz için dua yaptı. Gençler, tekbirler eşliğinde bayrakları çekerken vatandaşlarda onlara eşlik etti. Hayra katılanlara teşekkür eden bayraktar Hakan Kıraç, “ Bursa ‘da bir adet bayrak yaptırdık. Kızıklı köyünde düğünlerde bayrak çekiyoruz. Hayır yaptık. Fırat’ın doğusundaki askerlerimiz için de dua yaptık. Dualarımız askerlerimizle” dedi.
Mehmet Erdoğan da, ”Köyümüze yeni bayrak yaptırdık. Allah razı olsun, herkes arkamızda. Herkes duaları ile arkamızda olan herkese teşekkür ederiz. Fırat’ın doğusundaki askerlerimizin arkasındayız. Bu gün askerlerimiz için de dua yaptık. Hayrımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Nevin Erdoğan ise, “Askerimiz için toplandık. Vatanımız milletimiz için toplandık. Askerimize dua bekliyoruz. Hayrımızda, hasenatımız bayrağımız için toplandık. Dua bekliyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Askerimiz var olsun. Hepimizin yürekleri onlarla beraber” diye konuştu.
Hayra, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Söykok ve yönetim kurulu üyeleri ile Kızıklı Mahalle Muhtarı Berrin Satır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir’de bayrak hayrında Barış Pınarı Harekatı için dua yapıldı

Balıkesir’de bayrak hayrında Barış Pınarı Harekatı için dua yapıldı

Balıkesir’de bayrak hayrında Barış Pınarı Harekatı için dua yapıldı

Balıkesir’de bayrak hayrında Barış Pınarı Harekatı için dua yapıldı

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