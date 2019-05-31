Balıkesir’de bayram tatili için tedbirler alındı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'de 9 günlük Ramazan Bayramı öncesinde tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Özellikle yoğunluk oluşması beklenen tatil bölgelerine jandarma ve polis ekipleri takviye edildi.

Balıkesir Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ve şikâyetlerinin zamanında değerlendirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Yarından itibaren başlayarak 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili için emniyet, asayiş, trafik, sağlık, belediye, iletişim, elektrik, karayolları ve diğer hizmetlerle ilgili olarak tedbirler alındı. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve emirler doğrultusunda sürdürecek.

TRAFİK TİMLERİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA OLACAK

Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli önlemler alınacak, Ramazan Bayramı boyunca İl Emniyet Müdürlüğü, halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde her türlü asayiş olaylarına karşı tedbirlerini alacak. Ramazan Bayramı tatili süresince İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile otoyol emniyet ve trafik timleri 24 saat esasına göre görev başında bulunacak. Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi yasadışı faaliyetlerle mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirilecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımı ile ilgili denetimlere önem verilecek. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

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