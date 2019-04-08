HABER

Balıkesir'de belediye başkanları mazbatalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı görevlerine başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı törenle mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Balıkesir'deki sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Yılmaz, Orkan ve Avcı'ya mazbataları, Öğretmenevi'nde verildi. Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ve MHP İl Başkanı Orhan Dereli ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

Yılmaz, kazananın Balıkesir olduğunu ifade ederek, "Bu saatten sonra parti rozetlerimizi çıkarıp, tüm 20 ilçemizle beraber tüm şehrimize hizmet edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Törenin ardından belediye başkanları, belediyelerde yapılan devir teslim törenlerinin ardından görevlerine başladı.

Törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, meclis üyeleri ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki partinin yöneticileri katıldı.

PARTNER Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor
Gelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı olduGelingüllü Barajı göçmen kuşların durağı oldu
Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Balıkesir Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Karesi Belediye Başkanı Dicer Orkan mazbata töreni meclis üyeleri

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.