Balıkesir'de belediye başkanları mazbatalarını aldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı törenle mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Balıkesir'deki sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Yılmaz, Orkan ve Avcı'ya mazbataları, Öğretmenevi'nde verildi. Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ve MHP İl Başkanı Orhan Dereli ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

Yılmaz, kazananın Balıkesir olduğunu ifade ederek, "Bu saatten sonra parti rozetlerimizi çıkarıp, tüm 20 ilçemizle beraber tüm şehrimize hizmet edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Törenin ardından belediye başkanları, belediyelerde yapılan devir teslim törenlerinin ardından görevlerine başladı.

Törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, meclis üyeleri ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki partinin yöneticileri katıldı.

