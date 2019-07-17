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Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen hasta 2 kişiye umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki H.G isimli bayan hastanın böbrekleri iki hastaya nakledildi.Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine karın ağrısı şikayeti ile başvuran H.G isimli bayan hasta, ilerlemiş safra kesesi enfeksiyonu sonucunda tedavisine erişkin yoğun bakım servisinde başlandı.

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen hasta 2 kişiye umut oldu

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki H.G isimli bayan hastanın böbrekleri iki hastaya nakledildi.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine karın ağrısı şikayeti ile başvuran H.G isimli bayan hasta, ilerlemiş safra kesesi enfeksiyonu sonucunda tedavisine erişkin yoğun bakım servisinde başlandı. Hastanın tedavisi sürerken bilinç kaybı yaşaması ve beyin kanaması tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen tedaviye olumsuz yanıt veren hastanın bilinci açılmadı ve yapılan tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesiyle görüşerek organ nakli için onay aldı. Başarılı geçen operasyon sonucunda hastanın böbrekleri Bursa’da özel bir hastanede yapılan iki ayrı ameliyat ile böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen iki ayrı hastaya nakledildi.

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen hasta 2 kişiye umut oldu

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen hasta 2 kişiye umut oldu

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