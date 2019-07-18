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Balıkesir'de bir evde patlama ve yangın: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 04:23 | Son Güncelleme

İvrindi ilçesindeki bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi öldü - Çevredeki evlere de sıçrayan yangında 4 evde maddi hasar meydana geldi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir evde, tüp patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi öldü, çevredeki evlere de sıçrayan yangında 4 evde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gökçeyazı Mahallesi'nde yaşayan Kazım Uzan'ın (70) evindeki tüp henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından ev alev alarak, yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki diğer üç eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 8 araç 20 personelle yaklaşık 2 saatlik çalışmayla müdahale ettiği yangın söndürülürken, alevlerden kurtulamayan Uzan, yanarak hayatını kaybetti.

Yangının sıçradığı diğer evlerde ise maddi hasar meydana geldi.

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1 kişi öldü Balıkesir İvrindi yangın

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