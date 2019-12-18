Balıkesir'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Camisi Sokak'ta bir fırında ekmek dağıtım elemanı olarak çalışan M.B. (46), arkadaşı Nazan C. (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. pompalı tüfekle Nazan C'ye ateş etti. Nazan C. olay yerinde hayatını kaybetti.

M.B. olaydan sonra polisi arayarak kız arkadaşını vurduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözaltına alınan M.B'nin alkollü olduğu öğrenildi.



